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وسط تنظيم عالٍ واحترافية

لقطات لعملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
لقطات لعملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت عملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة تحت إشراف أيادٍ وطنية مؤهلة، وبمشاركة رجال الأمن وسط تنظيم احترافي عال.

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كسوة الكعبة

وشارك الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في مراسم دخول كسوة الكعبة المشرفة للمسجد الحرام استعدادًا لبدأ عملية رفع الثوب القديم واسدال الثوب الجديد.

لحظات مهيبة

ووثقت عشرات المقاطع والصور لحظات مهيبة لإنزال الثوب القديم ورفع الجديد للكعبة المشرفة وسط تنظيم محكم.

بدوره، قال السديس، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه من الآن نعمل على كسوة 1446هـ.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين أنه منذ تأسيس السعودية وهي تعنى بالكعبة وكسوتها.

 

كامل الاستعدادات

وأشار الرئيس العام لشؤون الحرمين إلى أن مجمع الملك عبدالعزيز لـ كسوة الكعبة أكمل كافة استعداداته لتغيير الكسوة.

وأوضح السديس أن لدى مجمع الملك عبدالعزيز لـ كسوة الكعبة المشرفة خطة إستراتيجية بإنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل.

 

 

 

 

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