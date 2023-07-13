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لقطات مذهلة لأكبر سفينة رحلات بحرية في العالم

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
لقطات مذهلة لأكبر سفينة رحلات بحرية في العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

تستعد أكبر سفينة سياحية في العالم للإبحار، حيث تستعد للانطلاق في عام 2024، حيث يبلغ طولها 1200 قدم، كما تضم سفينة Icon of the Seas عشرين طابقًا ومطاعم وخدمات تموين كافية لإطعام 8 آلاف راكب، بالإضافة إلى حديقة مائية كبيرة.

مواصفات أكبر سفينة بحرية بالعالم

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم بناء سفينة الرحلات البحرية الضخمة لصالح “رويال كاريبيان” في حوض بناء السفن في فنلندا، كما ستقوم السفينة بأول رحلة لها في المياه المفتوحة، على الأرجح في أكتوبر المقبل.

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يبدو أن القارب، الذي يبلغ طوله 1200 قدم تقريبًا، ويزن 250،800 طن، يستعد للانطلاق قبالة سواحل فنلندا. وتمتلك الباخرة مسبح لامتناهي معلق وجناح عائلي مكون من ثلاثة طوابق والذي يعد فرصة رائعة للسياح، للاستمتاع بعدد كبير من الخيارات الفاخرة على متن السفينة.

أكبر حديقة مائية بالعالم

ويحتوي الجزء الأمامي من السفينة على منطقة زجاجية عملاقة ومنزلقات ملتوية ملونة ليستمتع بها الضيوف. وسيعيش أكثر من 2000 شخص من أفراد الطاقم على متن السفينة في مكان تمت إضافته مؤخرًا إلى السفينة الضخمة.

وتضم سفينة Icon of the Seas أكبر حديقة مائية في العالم، حيث حطمت الأرقام القياسية باحتوائها أكثر من 20 طابقًا، وتضم 7 حمامات سباحة ويمكن أن تستوعب ما يقرب من 8000 ضيف.

أول رحلة للسفينة الضخمة

ومن المقرر أن تنطلق رويال كاريبيان السفينة بعد بنائها في ساحة ماير توركو، قبل رحلتها الأولى في يناير من العام المقبل.

وستحتوي منطقة الترفيه أيضًا على مساحة خضراء مخصصة تُعرف باسم سنترال بارك، ومنصة مسبح على شكل “جزيرة باردة”، وستكون السفينة الجديدة أيضًا الأكثر صداقة للبيئة، فهي السفينة الأولى المزودة بتقنية خلايا الوقود والمدعومة بالغاز الطبيعي المسال.

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