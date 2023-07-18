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مراسم نقل الكسوة بدأت مساء اليوم

لقطات من الحرم المكي قبيل رفع ثوب الكعبة تمهيدًا لتغيير الكسوة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
لقطات من الحرم المكي قبيل رفع ثوب الكعبة تمهيدًا لتغيير الكسوة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات من الحرم المكي قبيل رفع ثوب الكعبة تمهيدًا لتغيير الكسوة.

نقل الكسوة

وبدأت مراسم نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي قبل قليل.

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كسوة الكعبة المشرفة

تتجه أنظار الأمة الإسلامية مساء اليوم لمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، لعظمة مكانة الكعبة المشرفة لدى كافة المسلمين في أنحاء العالم، حيث تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها بضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجاهزية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة وسخرت منظومة الرئاسة للاحتفاء بهذه المناسبة بما يليق بها، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين السعوديين).

https://twitter.com/qurantvsa/status/1681377354906468369?s=48

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