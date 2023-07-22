لقطات من توقيع صالح العمري للاتحاد حتى 2026

نجحت إدارة نادي الاتحاد في حسم صفقة صالح العمري رسميًا، ليُدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات مع أبها.

صالح العمري الاتحاد

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من توقيع صالح العمري لعقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي، أنمار الحائلي.

ووقع العمري صاحب الـ29 عامًا، على عقود تمثيل نادي الاتحاد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، وتمت مراسم التوقيع في معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في مدينة الطائف.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس الإدارة، الحائلي بلاعبه الجديد صالح العمري، متمنيًا له ولزملائه اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم؛ التوفيق في المرحلة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية.

وكانت إدارة الاتحاد قد دخلت في مفاوضات مع أبها منذ فترة؛ لضم العمري، إلا أن النادي تمسك باستمراره، بجانب طلبه مبالغ مالية ضخمة لرحيله، الأمر الذي هدد إتمام الصفقة، قبل أن ينجح العميد في التعاقد معه اليوم.

تألق العمري مع أبها

وخطف صالح العمري الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.