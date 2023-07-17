لوكاكو يتجاوب مع عرض الهلال

لازالت تُسيطر حالة من الغموض على مصير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو في الموسم الرياضي الجديد.

لوكاكو يوافق على الانضمام للهلال

وأشارت قناة الكأس، قبل قليل، إلى أن روميلو لوكاكو بدأ يتجاوب مع العرض المقدم من الهلال، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إلى أن نادي الهلال ينتظر حاليًا رد فولهام الإنجليزي، على العرض الأخير الذي تقدم به، للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ودخل نادي الهلال خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع لوكاكو، من أجل ضمه هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، الذي لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي.

وانسحب نادي إنتر ميلان من صفقة المهاجم البلجيكي، بسبب مطالب تشيلسي المالية، قبل أن تؤكد تقارير أن يوفنتوس يرغب في التعاقد معه، بجانب العرض الهلالي.

التفاوض مع ميتروفيتش

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا تصل قيمته إلى 30 مليون يورو؛ لضم ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، حيث تُفضل الإدارة حاليًا التعاقد معه بدلًا من المهاجم البلجيكي.