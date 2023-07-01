لويس جوستافو يرحل عن النصر

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن رحيل النجم البرازيلي لويس جوستافو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل لويس جوستافو

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه البرازيلي، ووجه له الشكر على ما قدمه مع الفريق، وعلق قائلًا: “لويس جوستافو.. شكرًا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق”.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع لويس جوستافو في يوليو الماضي، بعقد ممتد لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم رياضي إضافي، وأكدت تقارير أن العالمي سيُسدد له مبلغ 200 ألف دولار، بعد قرار عدم استمراره، وفقًا لبند في عقده.

النصر يُدعم صفوفه

وجاء رحيل لويس جوستافو عن صفوف نادي النصر هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث دخلت في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي.

واقترب نادي النصر من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، حيث تُشير التقارير إلى الاتفاق معه على توقيع عقد حتى عام 2026، كما أنهى اتفاقه مع إنتر ميلان لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

استعدادات النصر

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.