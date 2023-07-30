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متمنيًا تحقيق الفوز غدًا

لويس كاسترو: مباراة الاتحاد المنستيري حاسمة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
لويس كاسترو: مباراة الاتحاد المنستيري حاسمة
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، على أهمية مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، متمنيًا التألق وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

لويس كاسترو يؤكد أهمية المباراة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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وقال لويس كاسترو خلال المؤتمر الصحافي لمباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري: “نحن في بطولة مهمة للغاية بالنسبة للنادي، رغم قصر عدد أيام إقامتها، وكل المباريات هامة بالنسبة لنا، ونأمل في تحقيق الفوز غدًا”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وأضاف لويس كاسترو: “مباراة الغد حاسمة للفريقين، بعد تعادلنا أمام الشباب، وخسارة الاتحاد المنستيري ضد الزمالك، وبالنسبة لبروزوفيتش فهو يقوم بعمل كبير على مستوى الاسترجاع اللياقي لتجهيزه لجميع مباريات البطولة”.

وتابع لويس كاسترو: “ضغط المباريات أجبرنا على إجراء الكثير من التغييرات، ونسعى لإيجاد التوليفة المناسبة، واللاعب الذي يفرض نفسه هو الأحق بالمشاركة، وفوز الزمالك الكبير ضد الاتحاد المنستيري يُحملنا مسؤوليات أكبر”.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

تيليس يؤكد الاستعداد جيدًا

ومن جانبه، قال نجم النصر، أليكس تيليس: “أهمية المباراة كبيرة، والجهاز الفني أعد الخطة كاملة، خاصة أننا لم نملك الوقت للتحضير في مواجهة الشباب.. والموسم القادم سيكون مليئًا بالسعادة لجمهور العالمي”.

أليكس تيليس
تيليس – المصدر @AlNassrFC

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