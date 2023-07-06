لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

حسم نادي النصر، قبل قليل، ملف المدير الفني الجديد، وأعلن عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

لويس كاسترو يقود النصر

وأوضح نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن لويس كاسترو سيقود الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2025، متمنيًا التوفيق له ولطاقمه المساعد في مشوارهم مع العالمي.

وكان لويس كاسترو يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو، في عقد ممتد حتى مارس عام 2024، قبل أن يعلن النادي البرازيلي مؤخرًا عن رحيله، وتولي كلاوديو كاتشابا المهمة بشكل مؤقت.

وأشارت التقارير إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب دورًا حاسمًا في التعاقد مع لويس كاسترو، حيث أشاد بمواطنه وأكد أنه يمتلك مهارات فنية وخبرات كبيرة.

استعدادات النصر للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

وتأمل الإدارة في الاستعداد بشكل مميز للموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في حصد أي لقب بالموسم المنقضي، واكتفى بحصد المركز الثاني في دوري روشن السعودي.