ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

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أعربت دولة ليبيا، عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، تعاطف وتضامن دولة ليبيا حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار.