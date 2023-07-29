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يقدم باقة منوعة من أبرز أغانيه

ليلة الأحد.. خالد عبدالرحمن يحيي حفلاً في جرش

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
ليلة الأحد.. خالد عبدالرحمن يحيي حفلاً في جرش
المواطن - فريق التحرير

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تشارك هيئة الموسيقى بحفلة غنائية للفنان والمطرب المبدع خالد عبدالرحمن يوم الأحد القادم 30 يوليو ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على المسرح الجنوبي والتي سيقدم خلالها باقة منوعة من أبرز الأغاني التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية.

أول مشاركة في الأردن

وقال الفنان خالد عبر حسابه في “التيك توك”: الحقيقة أنا سعيد بأنني سأشارك في مهرجان جرش في الأردن وأحبابي في الأردن يشرفني أن أكون متواجدا بينهم، والفرحة التي تغمرني لا توصف لأنها أول مشاركة لي في الأردن.

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السعودية تشارك في جرش

وتُشارك السعودية في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية بدورته السابعة والثلاثين، الذي سيقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023 بمدينة جرش التاريخية، بمشاركة واسعة من فنانين وفرق أدائية من مختلف أنحاء الوطن العربي، لتُقدم من خلاله السعودية لزوّار المهرجان فنونها وإرثها الثقافي العريق.

ثقافة غنية وفنون أدائية

وتُمثّل السعودية في هذه المشاركة ثلاث هيئات ثقافية عبر فعاليات ثريّة تعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافةٍ غنيّة، وفنونٍ أدائية تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل، حيث تُشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو بثلاث فرق أدائية تعكس تنوع الفنون الأدائية بالمملكة وهي: الدّحة، والرفيحي، والخبيتي، والينبعاوي، والسامري، والخطوة، وستقدّم الفرقة الأدائية النسائية بمصاحبة الأوركسترا والكورال الوطني لونيّ السامري والخطوة، إضافة إلى مشاركة ثلاثة مؤدين لفن الحكواتي.

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