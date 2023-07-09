ليلة طربية رائعة مع موضي الشمراني ودخون في جدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن حفلة طربية رائعة مع الفنانة موضي الشمراني والفنانة دخون على مسرح بنش مارك ضمن حفلات جدة.

ونوهت الهيئة، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه من المقرر أن يكون حفل موضي الشمراني والفنانة دخون يوم 13 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

وتقدم هيئة الترفيه العديد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، منها موسم جدة الذي تضمنت فعالياته مزيج من المعارض الفنية والثقافية والترفيهية لعرض تاريخ المدينة وتراثها، حيث يمكن لزواره الاستمتاع بمجموعة واسعة من الحفلات الموسيقية والمعارض التفاعلية والعروض المسرحية والمسابقات.