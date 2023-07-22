جوارديولا لا يمانع رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا يدعم كيليان مبابي مجمع الملك سلمان العالمي يطلق برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن أزمة غير مسبوقة تعصف بإسرائيل بعد إضراب 10 آلاف جندي فابينيو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي هاري كين يصدم توتنهام ويرسل رسالة لـ الهلال وبايرن ميونخ الفرس “نافذة” تُتَوج بكأس مهرجان الورد الطائفي
كشفت تقارير إعلامية برازيلية عن اقتراب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال من الانضمام لنادي كروزيرو البرازيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال الإعلامي الرياضي البرازيلي صامويل فينانسيو المقرب من نادي كروزيرو إن بيريرا سيُتم انتقاله إلى الفريق البرازيلي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن المفاوضات بين اللاعب والنادي البرازيلي تسير بشكل جيد.
وكان بيريرا صاحب الـ 26 عامًا انضم لنادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال في يناير الماضي وحتى نهاية موسم 2022/2023 لكنه لم ينجح في ترك بصمته مع الفريق الإماراتي.
وفي الموسم الماضي، لم يتمكن ماثيوس بيريرا من كسب ثقة جماهير الهلال أو المدرب الأرجنتيني رامون دياز حيث تراجع مستواه مؤخرًا ونجح فقط خلال 38 مباراة في صناعة 15 هدفًا لزملائه وتسجيل 3 أهداف، حيث طالبت جماهير الهلال برحيله كونه لاعبًا لا يتمتع بعقلية احترافية ولم يساهم بشكل كبير في مباريات الفريق منذ بداية موسم 2022/2023.