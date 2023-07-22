ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي

كشفت تقارير إعلامية برازيلية عن اقتراب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال من الانضمام لنادي كروزيرو البرازيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ماثيوس بيريرا يقترب للدوري البرازيلي

وقال الإعلامي الرياضي البرازيلي صامويل فينانسيو المقرب من نادي كروزيرو إن بيريرا سيُتم انتقاله إلى الفريق البرازيلي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن المفاوضات بين اللاعب والنادي البرازيلي تسير بشكل جيد.

وكان بيريرا صاحب الـ 26 عامًا انضم لنادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال في يناير الماضي وحتى نهاية موسم 2022/2023 لكنه لم ينجح في ترك بصمته مع الفريق الإماراتي.

وفي الموسم الماضي، لم يتمكن ماثيوس بيريرا من كسب ثقة جماهير الهلال أو المدرب الأرجنتيني رامون دياز حيث تراجع مستواه مؤخرًا ونجح فقط خلال 38 مباراة في صناعة 15 هدفًا لزملائه وتسجيل 3 أهداف، حيث طالبت جماهير الهلال برحيله كونه لاعبًا لا يتمتع بعقلية احترافية ولم يساهم بشكل كبير في مباريات الفريق منذ بداية موسم 2022/2023.