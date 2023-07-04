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الصحة العالمية ستصنفه رسميًا الشهر المقبل

مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى
المواطن - فريق التحرير

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قال المختص في طب الأسرة د. وليد القاضي، إن مادة الأسبارتام ليست فقط مسرطنة، بل يمتد ضررها إلى الكلى ووظائفها والنشاط الذهني خاصة لدى الأطفال.

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تسبب السرطان

وأشار القاضي خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إلى أن هذه المادة ترتبط كذلك بحالات التوحد والتوتر المرضي.

وأوضح المختص أن مادة الأسبارتام بدأت ترتبط مؤخرا بسرطان الغدد الليمفاوية وذلك من خلال إحدى الدراسات العلمية التي أجريت عام 2021، من خلال تجربة على الغدد الليمفاوية للفئران.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت قبل أيام، أن الأسبارتام، وهو مُحلي صناعي شهير موجود في المشروبات الغازية الدايت، واللبان، واللبن ومنتجات غذائية أخرى، من المقرر أن يعلن الشهر المقبل مادة مسرطنة محتملة.

ما هو الأسبرتام؟

الأسبرتام اكتشفه الكيميائي الأمريكي جيمس شلاتر عام 1965، وهو أحلى بحوالي 200 مرة من سكر المائدة العادي، وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية  FDA في عام 1974 لاستخدامه كمُحلي على الطاولة وكإضافة في اللبان وحبوب الإفطار والأطعمة الجافة.

 

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