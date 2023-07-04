حقيقة احتراق برج إيفل عقب أحداث شغب في فرنسا الناتج المحلي الزراعي للسعودية يحقق 100 مليار ريال أرقام مميزة لـ جوتا بعد انضمامه لـ الاتحاد عمليات احتيال عالمية تستهدف اقتصاد السعودية إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً إطلاق مبادرة غادر بلا أمتعة لتسهيل حركة الحجاج مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى توقعات بأمطار غزيرة وتحذيرات من طقس جازان مسافر يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع ويثير الرعب تقارير عالمية: السعودية أبهرت العالم بتنظيم موسم حج 2023
قال المختص في طب الأسرة د. وليد القاضي، إن مادة الأسبارتام ليست فقط مسرطنة، بل يمتد ضررها إلى الكلى ووظائفها والنشاط الذهني خاصة لدى الأطفال.
وأشار القاضي خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إلى أن هذه المادة ترتبط كذلك بحالات التوحد والتوتر المرضي.
وأوضح المختص أن مادة الأسبارتام بدأت ترتبط مؤخرا بسرطان الغدد الليمفاوية وذلك من خلال إحدى الدراسات العلمية التي أجريت عام 2021، من خلال تجربة على الغدد الليمفاوية للفئران.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت قبل أيام، أن الأسبارتام، وهو مُحلي صناعي شهير موجود في المشروبات الغازية الدايت، واللبان، واللبن ومنتجات غذائية أخرى، من المقرر أن يعلن الشهر المقبل مادة مسرطنة محتملة.
الأسبرتام اكتشفه الكيميائي الأمريكي جيمس شلاتر عام 1965، وهو أحلى بحوالي 200 مرة من سكر المائدة العادي، وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA في عام 1974 لاستخدامه كمُحلي على الطاولة وكإضافة في اللبان وحبوب الإفطار والأطعمة الجافة.
فيديو | المختص في طب الأسرة د. وليد القاضي: مادة الأسبارتام ليست فقط مسرطنة.. بل يمتد ضررها على الكلى والنشاط الذهني للأطفال وربطها بحالات التوحد والتوتر المرضيhttps://t.co/Zu51yNfZhP#برنامج_اليوم pic.twitter.com/vDu1nLpNsB
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 4, 2023