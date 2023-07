مارين لوبان لـ ماكرون: حولت فرنسا لقطعة جحيم

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة هجوم شرسة من المعارضة وقادة اليمين المتطرف في بلاده، بعد أعمال العنف والشغب التي انتشرت في أرجاء البلاد.

شنت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، حملة هجوم لاذعة على ماكرون، في خطاب ناري تحت قبة البرلمان الفرنسي، حيث استغلت مارين الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، بعد سقوط الشاب نائل على يد الشرطة، لإطلاق حملة لتعزيز قاعدتها الجماهيرية.

وقالت مارين، خلال حديثها الموجه لرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، وتم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ماذا فعلتم من أجل إنقاذ البلاد من حالة الفوضى المنتشرة؟! ولماذا لم تتعلموا الدرس من أحداث عام 2005، وتتعاملون مع الأوضاع بنفس طريقة الحكومات منذ 40 عامًا؟!”.

وأضافت مارين موجهة حديثها لرئيسة الحكومة: “عليكم أن تتحلوا بالشجاعة لمحاسبة أنفسكم، فأنتم المسؤولون عما يجري في فرنسا وتحويلها إلى قطعة جحيم، بعدما كانت عاصمة للثقافة والحرية والفن”.

Marine Le Pen speaking as anger builds with #Macron and his incompetency. Restore order. Then call a general election with new Leadership.#FrenchRiots #MarinelePen #France pic.twitter.com/frY4tG9i9U

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) July 4, 2023