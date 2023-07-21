ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا باسم شؤون الحرمين

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية المهندس ماهر بن منسي الزهراني، متحدثًا رسميًّا بالرئاسة العامة لشؤون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويأتي هذا القرار في إطار حرصه على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الحرمين الشريفين المباركة إعلاميًّا.
من جانبه شكر الزهراني معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المتواصل واهتمامه المستمر في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.