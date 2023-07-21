Icon

المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا Icon النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا Icon الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي Icon بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري Icon رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي Icon انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ Icon كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة Icon وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لإبراز رسالة الحرمين إعلاميًّا

ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا باسم شؤون الحرمين

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا باسم شؤون الحرمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية المهندس ماهر بن منسي الزهراني، متحدثًا رسميًّا بالرئاسة العامة لشؤون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

رسالة الحرمين

ويأتي هذا القرار في إطار حرصه على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الحرمين الشريفين المباركة إعلاميًّا.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متوسطة على الطائف وميسان حتى الـ7 مساءً

أمطار متوسطة على الطائف وميسان حتى الـ7 مساءً

إحباط تهريب أكثر من 102 ألف قرص خاضع للتداول في نجران

إحباط تهريب أكثر من 102 ألف قرص خاضع للتداول في نجران

شكر وثناء

من جانبه شكر الزهراني معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المتواصل واهتمامه المستمر في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
العالم

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

العالم
تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
الرياضة

تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه...

الرياضة
الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي
الرياضة

الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته...

الرياضة
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ...

السعودية اليوم
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض
تكنولوجيا

لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف...

تكنولوجيا
الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

آخر الاخبار