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بعد تصريحاته بشأن طموح الفريق

مبابي يُغضب لاعبي باريس سان جيرمان

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
مبابي يُغضب لاعبي باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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أشعل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي أزمة جديدة في غرفة ملابس فريقه، بعد التصريحات التي أطلقها، اليوم السبت.

تصريحات مبابي

وأجرى كيليان مبابي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

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كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان
مبابي – المصدر @PSG_English

غضب لاعبي باريس سان جيرمان

وأشارت إذاعة “مونت كارلو”، إلى أن تصريحات مبابي لم تعجب غرفة ملابس باريس سان جيرمان، حيث أرسل 6 لاعبين؛ بينهما اثنان منضمان حديثًا، هذه التصريحات لرئيس النادي، ناصر الخليفي.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

وأضافت الإذاعة الفرنسية: “وكتب أحد اللاعبين لناصر الخليفي: “هذه إهانة للنادي”، وشددت على أن رئيس النادي يرى أن كلمات مبابي صادمة، وتمثل انتهاكًا لكل اللاعبين الحاليين والمدربين وجماهير النادي الباريسي.

وجاء في ختام تقرير “مونت كارلو”: “قال ناصر الخليفي عندما قرأ التصريحات إذا كان هذا ما يفكر فيه، فلماذا لا يرحل الآن؟”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

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