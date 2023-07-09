متحدث الضريبة والجمارك: 4 مزايا لخدمة القرار التفسيري

كشف المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، مزايا خدمة القرار التفسيري.

القرار التفسيري

وقال الحربي في تغريدة بمداخلة لقناة الإخبارية: إن الخدمة تحقق القيد الضريبي لدى المكلفين وتؤدي إلى رفع مستوى الامتثال لديهم وزيادة الموثوقية بين الهيئة وعملائها وتقليل الخلافات بين الهيئة والمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية في المملكة.

وأكد أن خدمة القرار التفسيري أصبحت الزامية على الهيئة لذلك فإن أي معالجة ضريبية يتم الاستفسار بشأنها من المستفيد الذي يقدم طلبا بذلك ستكون ملزمة للهيئة، ما يحقق مفهوم اليقين الضريبي لدى جميع المكلفين.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، إطلاق خدمة القرار التفسيري، وتتيح هذه الخدمة، لمن لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة، أو في مرحلة التخطيط للبدء بها، أو المهتمين، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، إمكانية تقديم طلب “قرار تفسيري” يخص تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية بجميع أنواعها.

شروط خدمة القرار التفسيري

وأوضحت الهيئة، أنه يحق للجميع وفق شروط ومعايير محددة تقديم طلب “قرار تفسيري” حيال أي نوع من أنواع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ضريبة الاستقطاع).

أهداف خدمة القرار التفسيري

وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إطلاق هذه الخدمة إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها، وذلك بناءً على الأنظمة واللوائح الضريبية، والتعليمات ذات الصلة، بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمَة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد.

ويأتي قرار الهيئة للإسهام في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية.