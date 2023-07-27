متعب الحربي يغيب عن الشباب بكأس الملك سلمان للأندية

تأكد غياب النجم متعب الحربي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الإصابة تبعد متعب الحربي

وأكد نادي الشباب عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها متعب الحربي؛ أثبتت تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

وأشار حساب النادي الرسمي، إلى أنه سيتم إعادة تقييم إصابة متعب الحربي خلال الأسبوعين القادمين، متمنيًا له الشفاء العاجل وعودته سريعًا للملاعب.

وتُعد إصابة الحربي صاحب الـ23 عامًا، ضربة قوية للمدرب الأرجنتيني خوان براون، حيث يعول على جاهزية جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل مميز في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الشباب يستعد لكأس الملك سلمان للأندية

على الجانب الآخر، خاض الشباب، معسكرًا خارجيًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة النصر، يوم الجمعة، ثم الاتحاد المنستيري يوم 31 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء الزمالك المصري.