متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة بجدة والرياض الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الأحساء نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 80.78 نقطة احذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة سفيان أمرابط يرفض ليفربول ويختار مانشستر يونايتد جامعة الملك فهد للبترول تستحدث برنامجًا لعلوم وهندسة التعدين التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي متوفيين دماغياً في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض تم تشخيص حالتهما وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية وذلك بالتبرع بأعضائهما لصالح مرضى القصور العضوي النهائي.
وتم إنقاذ حياة (4) أطفال ومواطنة وإنهاء معاناتهم مع المرض، وذلك بإجراء عملية زراعة قلب أنقذت حياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت تعاني مع مرض الفشل القلبي النهائي، وتم إجراء عمليتي زراعة كبد إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 أعوام والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 63 عاماً كان لها الدور في إنقاذ حياتهم بعد مشيئة الله وإنهاء معاناتهم مع مرض القصور الكبدي النهائي بالإضافة إلى إنها معاناة طفلتين أخرتين تبلغان من العمر 6 أعوام و 12 عاماً مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليتي زراعة كلى لهم.
وأوضح مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية، مبيناً بأن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية مع فريق المركز للاستفادة من هذه الحالة وإنقاذ حياة المرضى.
وعبر عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفيين الذين آثروا التبرع بأعضائهما لهؤلاء المرضى، داعياً الله سبحانه أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهما خير الجزاء في الدنيا والأخرة.