محامٍ: لا تستضيفوا أشخاصًا لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية لقطات لسحابة بألوان قوس قزح تثير الجدل كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ لقطات لأسوأ موجة طقس تجتاح العالم وتوقعات بارتفاع الحرارة موجة حر شبه قوية تعم السعودية وتساعد على نضج التمور زلزال يضرب أيسلندا بقوة 5.1 ريختر الهلال والنصر يتنافسان لضم عبدالرحمن العبود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل الوجهة القادمة لـ عبدالعزيز البيشي بعد رحيله عن الاتحاد التفاصيل الكاملة للقاء بوتين وقائد فاغنر بعد فشل الانقلاب
أعرب المحامي نايف المرشدي، عن استيائه وغضبه من استضافة بعض الجهات والفعاليات لأشخاص لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية.
وقال المرشدي خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن بعض الجهات تستضيف شخصيات لا نعرف سيرتهم، ويشتروا جميع أغراضهم من خارج السعودية، لم يدعموا المنتج الوطني، ولم يدعموا السياحة الوطنية.
ولفت إلى أن بعض الجهات تقدم مثل هذه الشخصيات على أنها شخصيات حاضرة ووطنية، وربما لم يحضر الفعالية إلا بمقابل، وبمقابل عالٍ جدًّا ولا يستحقها.
يرى المرشدي أن هناك شخصيات أفض مثل تلك النماذج، فضلًا عن القنوات الرسمية تعرض المنتجات الوطنية بشكل أفضل، مناشدًا الجهات الحكومية بانتقاء الشخصيات الخالية من المخالفات أو الشبهات مهما كانت، وأن ينطبق عليهم معايير الإعلانات باعتبار إن كان الغرض ترويج منتج ما، بالإضافة إلى إفصاح وإعلان المقابل المادي، وليس مجرد شخص يروج لشيء بأسلوب مخفي.
فيديو | المحامي نايف المرشدي: هناك عتب على بعض الجهات والفعاليات التي تستضيف أشخاصا لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية #الراصد pic.twitter.com/ir6VK53cnA
— الراصد (@alraasd) July 10, 2023