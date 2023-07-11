محامٍ: لا تستضيفوا أشخاصًا لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية

أعرب المحامي نايف المرشدي، عن استيائه وغضبه من استضافة بعض الجهات والفعاليات لأشخاص لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية.

أشخاص لا تستحق

وقال المرشدي خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن بعض الجهات تستضيف شخصيات لا نعرف سيرتهم، ويشتروا جميع أغراضهم من خارج السعودية، لم يدعموا المنتج الوطني، ولم يدعموا السياحة الوطنية.

ولفت إلى أن بعض الجهات تقدم مثل هذه الشخصيات على أنها شخصيات حاضرة ووطنية، وربما لم يحضر الفعالية إلا بمقابل، وبمقابل عالٍ جدًّا ولا يستحقها.

معايير الاختيار

يرى المرشدي أن هناك شخصيات أفض مثل تلك النماذج، فضلًا عن القنوات الرسمية تعرض المنتجات الوطنية بشكل أفضل، مناشدًا الجهات الحكومية بانتقاء الشخصيات الخالية من المخالفات أو الشبهات مهما كانت، وأن ينطبق عليهم معايير الإعلانات باعتبار إن كان الغرض ترويج منتج ما، بالإضافة إلى إفصاح وإعلان المقابل المادي، وليس مجرد شخص يروج لشيء بأسلوب مخفي.