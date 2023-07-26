محاولة انقلاب في النيجر يقودها الحرس الرئاسي حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالجوف هلالة الحمداني نجمة شاعر المليون في ذمة الله الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة منصة بلدي تتيح الدفع الإلكتروني للمستفيدين جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك هيئة السوق المالية تعلن تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين
أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، اليوم الأربعاء، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.
وأضاف بازوم على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للجمهوريين” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.
ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.
وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.
جاء ذلك، بعدما كشفت مصادر أمنية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي بمركبات عسكرية في العاصمة نيامي.
وذكر مصدر مقرب من الرئاسة نقلًا عن وكالة “رويترز”، أن الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر، كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.
من جانبه، قال مستشار رئيس النيجر لـ”العربية”، إن الرئيس لم يصب بأذى، ورئاسة الأركان تتفاوض مع قادة الحرس.