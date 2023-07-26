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الرئيس بازوم يهدد بتحرك الجيش

محاولة انقلاب في النيجر يقودها الحرس الرئاسي

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
محاولة انقلاب في النيجر يقودها الحرس الرئاسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، اليوم الأربعاء، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وأضاف بازوم على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للجمهوريين” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

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الجيش مستعد للهجوم

ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.

محاصرة رئيس النيجر

جاء ذلك، بعدما كشفت مصادر أمنية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي بمركبات عسكرية في العاصمة نيامي.

وذكر مصدر مقرب من الرئاسة نقلًا عن وكالة “رويترز”، أن الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر، كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

من جانبه، قال مستشار رئيس النيجر لـ”العربية”، إن الرئيس لم يصب بأذى، ورئاسة الأركان تتفاوض مع قادة الحرس.

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