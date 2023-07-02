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زوجته وطفله تعرضا للإصابة

محتجون يقتحمون منزل رئيس بلدية في فرنسا ويضرمون فيه النار

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
محتجون يقتحمون منزل رئيس بلدية في فرنسا ويضرمون فيه النار
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس بلدية في باريس، اليوم الأحد، إن منزله تعرض للاقتحام بسيارة وأُضرمت فيه النيران، بينما كانت زوجته وطفلاه نائمين بالداخل، خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل شاب برصاص الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، في ظل استمرار الاحتجاجات في فرنسا.

وأوضح فينسون جونبرون رئيس بلدية لاي ليه روز في جنوب باريس أن زوجته وأحد طفليهما، البالغين خمسة وسبعة أعوام، أصيبا في أثناء فرارهم من المبنى في الساعات الأولى من الصباح.

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استمرار الاحتجاجات

ولم يكن جونبرون، وهو من حزب الجمهوريين المحافظ، في المنزل وقت الحادث لكنه كان في مبنى البلدية الذي كان هدفا لهجمات على مدى عدة ليال منذ مقتل الشاب وجرت حماية المبنى بالأسلاك الشائكة والحواجز.

إضرام النار بالمنزل

وغرد جونبرون على حسابه على تويتر قائلا: “بينما كنت في مبنى البلدية مثل الليلتين السابقتين تماما، اقتحم أشخاص منزلي بسيارة قبل إشعال النار لإحراقه وكانت زوجتي والطفلان الصغيران نائمين بالداخل”.

وأضاف أصيبت زوجتي وأحد أطفالي في أثناء محاولتها حمايتهما والفرار من المهاجمين.

وقال المدعي العام المحلي للصحافيين إنه فتح تحقيقا في تهمة الشروع في القتل، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم، مضيفا أن الزوجة أصيبت خلال فرارها عبر الفناء الخلفي للمنزل.

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