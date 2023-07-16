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محمد نور يبدأ التجهيز لحفل اعتزال عالمي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
محمد نور يبدأ التجهيز لحفل اعتزال عالمي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، قبل قليل، عن بدء التجهيز لإقامة حفل اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

حفل اعتزال عالمي لمحمد نور

ونشر محمد نور عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، صورًا من توقيعه عقد تنظيم حفل اعتزاله، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تمنت له المزيد من النجاحات خارج المستطيل الأخضر.

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محمد نور
نور – المصدر @MohamedNoor_N18

وعلق نجم الاتحاد السابق، قائلًا: “وقعت ولله الحمد عقد تنظيم حفل اعتزالي مع شركتي “bonheur وAQ”.. وبإذن الله سيكون حفلاً عالميًا يواكب التطور الكبير والواقع الجميل للرياضة السعودية”.

 

محمد نور
نور أثناء توقيع العقد – المصدر @MohamedNoor_N18

مسيرة من الإنجازات

ويُعد محمد نور من أبرز لاعبي الاتحاد والمنتخب السعودي، حيث إنه صاحب مسيرة ذهبية مليئة بالبطولات، حيث إنه أكثر لاعب داخل السعودية تتويجًا بلقب الدوري السعودي، حيث حصده 8 مرات، 7 مع الاتحاد، ومرة مع النصر.

وتوج نور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالعديد من البطولات، ومنها؛ كأس ولي العهد 3 مرات، كأس الاتحاد السعودي مرتين، كأس السوبر المصري السعودي مرتين، ولقب واحد من دوري أبطال العرب وكأس الخليج للأندية.

محمد نور لاعب الاتحاد السابق
نور

ونجح محمد نور في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، وشارك معه في كأس العالم للأندية، كما حصد مع العميد كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، ليكون صاحب مسيرة ذهبية رائعة تتغنى بها الجماهير الاتحادية حتى الآن.

وانتقل محمد نور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة عام واحد في 2013، وتوج معه بلقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد، قبل أن يعود إلى الاتحاد مرة أخرى.

وشارك نور مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عام 1999، وخاض أولى مبارياته الدولية أمام البرازيل في كأس العالم للقارات، وكان يبلغ 21 عامًا فقط، وتوج مع الأخضر بلقب كأس الخليج، ولعب في كأس العالم نسختي 2002 و2006.

محمد نور لاعب الاتحاد السابق
نور

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