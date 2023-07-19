مخزون النفط الأمريكي يقف عند أدنى مستوى له منذ 40 عامًا

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على مشروع قانون، اليوم الأربعاء، سيمنع الصين من شراء مخزونات الطوارئ الأمريكية من النفط، بعد انهيار كبير في مخازن الولايات المتحدة حيث وصلت لأدنى مستوى منذ 40 عامًا.

مشروع قانون أمريكي

ويأتي التعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي سيتم تمريره وسط تركيز متجدد على احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة، والذي يقف عند أدنى مستوى له منذ 40 عامًا بعد سحب إدارة بايدن 180 مليون برميل العام الماضي للمساعدة في تخفيض أسعار النفط، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويحتاج التصويت على مشروع القانون لدى مجلس الشيوخ الأمريكي،إلى 60 صوتًا لتمريره، ويأتي التشريع مشابهًا لمشروع قانون أقره مجلس النواب في يناير الماضي يحظر بيع النفط الأمريكي من الاحتياطي إلى أي شركة خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، ويمنع تصدير أي نفط خام من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الصين. كما تحظر نسخة مجلس الشيوخ بيع النفط لروسيا وكوريا الشمالية وإيران، بحسب “ياهو فايننس”.

حالة من الانهيار النفطي

ويبلغ احتياطي البترول الاستراتيجي، الذي تم إنشاؤه في أعقاب الحظر النفطي العربي في السبعينيات، 346.8 مليون برميل حاليًا. وتعهدت إدارة بايدن بإعادة ملء الاحتياطي، على الرغم من أن الوتيرة كانت بطيئة حتى الآن.

وتشهد مخازن الولايات المتحدة من النفط حالة من الانهيار حيث وصلت لأدنى مستوى منذ 40 عامًا ولإعادة ملئها ستحتاج الحكومة الأمريكية لعشرات السنين بعد قيام إدارة بايدن بإهدارها مما سيجعل الولايات المتحدة عرضة لصدمات أسعار النفط.

تراجع مخزونات النفط الخام

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 457.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.4 مليون برميل، في استطلاع أجرته “رويترز”.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 74 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 من النقطة المئوية الواحدة في الأسبوع.

مخزونات البنزين

ومن ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 1.1 مليون برميل لتصل إلى 218.4 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع “رويترز” بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 14 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 118.2 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 500 ألف برميل في استطلاع لـ “رويترز”. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بواقع 376 ألف برميل يوميًا.