مدرب تشيلسي يُشيد بـ نيكولاس جاكسون

أشاد المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، بالنجم نيكولاس جاكسون، المنضم حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مؤكدًا أنه يحتاج إلى الوقت، من أجل التألق في البريميرليج.

تألق نيكولاس في ودية برايتون

وخطف نيكولاس جاكسون صاحب الـ22 عامًا، الأنظار خلال مباراة تشيلسي وبرايتون الودية، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين، ليساهم في تحويل تأثر البلوز إلى فوز بنتيجة 4\3.

وقال بوكيتينو: “هذه النوعية من المباريات مهمة له للشعور بماذا يعني اللعب في البريميرليج.. أعتقد أنه عندما تعاقد البلوز مع لاعب مثله، فهذا بسبب ملاحظة شيء مهم في جودته وموهبته”.

وتابع مدرب تشيلسي، تصريحاته لموقع “بي. بي. سي”، قائلًا: “هو يملك موهبة كبيرة، ويحتاج الوقت للتأقلم مع النادي الجديد والبريميرليج، لكنه لا يزال صغيرًا في السن، ويحتاج لمساعدتنا على تطويره كي يصبح لاعبًا مهمًا للبلوز”.

نكونكو يواصل التألق مع تشيلسي

كما واصل كريستوفر نكونكو عروضه المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، بعد انضمامه من لايبزيج الألماني الشهر الماضي، ونجح في التسجيل خلال مواجهتي البلوز في الفترة الإعدادية حتى الآن.

وعن إمكانية مشاركة الثنائي معًا، رد بوكيتينو، قائلًا: “بالطبع، سندخل المباريات المقبلة بإمكانية إشراكهما معًا، لكن هناك أمورًا تتعلق بالجانب البدني وحاجتنا لأن يتشارك الثنائي الدقائق”.