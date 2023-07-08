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مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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نفى المدرب الفرنسي فرانك هايس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي لانس الفرنسي، انتقال لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا إلى نادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقل موقع L e 11 Lensois الفرنسي تصريحات هايس الذي قال: ” فوفانا لم ينضم إلى النصر حتى الآن، لا نعلم مصير الصفقة لكنه لايزال معنا وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل”.

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الاتفاق مع لانس

وفي وقت سابق، كان حساب قناة الكأس القطرية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أشار إلى أن النصر يوقع مع سيكو فوفانا لمدة 3 مواسم، ويتبقى التوقيع مع نادي لانس على العقد، ليعلن العالمي عن الصفقة.

وأكدت تقارير أن المدير التنفيذي في نادي النصر، أحمد الغامدي وصل العاصمة الفرنسية، الأربعاء الماضي، من أجل حسم صفقة فوفانا، ويتوقع أن يتم الإعلان عن التعاقد مع النجم الإيفواري خلال الأيام القليلة المقبلة.

سيكو فوفانا لاعب لانس
فوفانا

أرقام سيكو فوفانا

ويلعب فوفانا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منذ صيف عام 2020، وشارك معه في 112 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وخطف النجم الإيفواري الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 39 مواجهة رسمية، ليُساهم في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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