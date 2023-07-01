مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا

أكد رئيس الاستخبارات الأمريكية CIA ، ويليام بيرنز، أن التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، سيؤثر على روسيا لبعض الوقت، معتبرًا أن تحركات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، تشكل فشلًا استراتيجيًا لروسيا، على حد وصفه.

الاستياء من الحرب

وقال رئيس الاستخبارات الأمريكية، “لدينا فرصة نادرة لتجنيد جواسيس في روسيا بسبب الاستياء من الحرب”، بحسب قناة “العربية” الإخبارية.

وأضاف بيرنز: “لن ندع الفرصة العظيمة لتجنيد جواسيس في روسيا تضيع هباء، السخط من الحرب سيستمر في إضعاف القيادة الروسية”.

الاقتصاد الروسي تضرر بشدة

وتابع ويليام بيرنز، مساء اليوم السبت: “من الخطأ دومًا التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، كما أن التمرد المسلح في روسيا شأن داخلي، وروسيا ستصبح مستعمرة اقتصادية للصين بسبب أخطاء بوتين، الاقتصاد الروسي تضرر بشدة لأعوام مقبلة”. وتابع ويليام بيرنز، مساء اليوم السبت: “من الخطأ دومًا التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، كما أن التمرد المسلح في روسيا شأن داخلي، وروسيا ستصبح مستعمرة اقتصادية للصين بسبب أخطاء بوتين، الاقتصاد الروسي تضرر بشدة لأعوام مقبلة”.

وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، ويليام بيرنز زيارة مؤخرًا إلى أوكرانيا، والتقى خلالها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين في المخابرات الأوكرانية، وفقا لمًا أعلن مسؤول أمريكي.

زيارة رئيس CIA لأوكرانيا

وقال المسؤول لمراسل “سي إن إن” جيم سيوتو: “سافر المدير بيرنز مؤخرًا إلى أوكرانيا، كما فعل بانتظام منذ بداية العدوان الروسي الأخير قبل أكثر من عام. وكما هو الحال مع الزيارات السابقة، التقى المدير بنظرائه في المخابرات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي”.

وأضاف المسؤول: “أعادوا التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي”.

وأشار المسؤول إلى أن بيرنز سافر إلى كييف قبل تمرد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، والذي لم يكن موضوعًا للنقاش.