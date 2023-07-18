مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة

في إطار اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية أَلْبرسلان بيرق دار، مذكرة تفاهم تهدف لوضع إطار عملٍ، بين البلدين الشقيقين، لتشجيع الاستثمار والتعاون في مختلف مجالات قطاع الطاقة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

تفاصيل مذكرة التعاون

وتشمل المذكرة التعاون في مجال البترول والغاز، من خلال التعاون الفني في مشروعات هذا القطاع، وفي إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها، وكذلك إنتاج البتروكيميائيات، وفي مجال استدامة الطلب على البترول، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، بما في ذلك؛ استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وتصدير الكهرباء وتوريدها، وتبادل الخبرات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية, وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها في البلدين.

التعاون في مجال الهيدروجين

كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، من خلال البحث والتطوير لتعزيز استخدامه كذلك التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال تبادل المعرفة حول التطبيقات المتعلقة به، والتعاون في مجال سلاسل الإمداد المتعلقة بمجال الطاقة، بتشجيع الاستثمارات الثنائية، والعمل على الوصول إلى المواد الضرورية اللازمة لتنويع المنتجات في سلاسل إمداد مجال الطاقة, وكذلك التعاون على تعزيز التحول الرقمي، والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في هذا المجال، ومنها بطاريات التخزين.