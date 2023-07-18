Icon

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية Icon قصة حياكة كسوة الكعبة كل عام بالحرير والذهب والفضة Icon الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات

مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في إطار اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية أَلْبرسلان بيرق دار، مذكرة تفاهم تهدف لوضع إطار عملٍ، بين البلدين الشقيقين، لتشجيع الاستثمار والتعاون في مختلف مجالات قطاع الطاقة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

تفاصيل مذكرة التعاون

وتشمل المذكرة التعاون في مجال البترول والغاز، من خلال التعاون الفني في مشروعات هذا القطاع، وفي إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها، وكذلك إنتاج البتروكيميائيات، وفي مجال استدامة الطلب على البترول، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، بما في ذلك؛ استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وتصدير الكهرباء وتوريدها، وتبادل الخبرات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية, وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها في البلدين.

قد يهمّك أيضاً
تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري

القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري

التعاون في مجال الهيدروجين

كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، من خلال البحث والتطوير لتعزيز استخدامه كذلك التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال تبادل المعرفة حول التطبيقات المتعلقة به، والتعاون في مجال سلاسل الإمداد المتعلقة بمجال الطاقة، بتشجيع الاستثمارات الثنائية، والعمل على الوصول إلى المواد الضرورية اللازمة لتنويع المنتجات في سلاسل إمداد مجال الطاقة, وكذلك التعاون على تعزيز التحول الرقمي، والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في هذا المجال، ومنها بطاريات التخزين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة