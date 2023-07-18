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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.
وبدأت الرئاسة العامة فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جريًا على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.
ويشرف فريق مختص تم تدريبهم وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة، ويبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (52) قطعة مذهبة.
ويقوم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة بإنتاج كسوة الكعبة المشرفة، وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، والوقت المحدد لتركيبها على الكعبة المشرفة في غرة محرم من كل عام وتحاك كسوة الكعبة في المجمع وفق أعلى المعايير والمواصفات، ونتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل.
فيديو | مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام
بعدسة مراسل #الإخبارية أسامة العبيدي pic.twitter.com/iEzE44d9M1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023