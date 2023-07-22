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حصاد اليوم
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

مروجو الشبو المخدر في قبضة الشرطة بحائل

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
مروجو الشبو المخدر في قبضة الشرطة بحائل
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة حائل على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما ذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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