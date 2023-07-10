مزارعو الأحساء يواصلون جني تمور النخيل

واصل مزارعو محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية جني (الخراف) وهو جني تمور النخيل بالتزامن مع الأجواء الحارة التي تشهدها معظم المناطق.

وقال المزارع مصطفى العبود في حديثه لـ “العربية”: “إننا نواصل جني الرطب بمختلف أنواعه المتوافرة في مرحلة استوائه حيث شدة الحرارة”.

وأكمل العبود: “نستبشر العام الحالي خيرًا من بشارات الرطب ويبدأ جمع الرطب مع حلول ساعة الفجر ونتوقف عند العمل الساعة التاسعة صباحًا”.

وأشار العبود إلى أن أسعار الرطب مناسبة لهذا العام، لافتًا إلى أنها ترضي جميع الأطراف من المزارعين والمستهلكين على السواء.