توضيح من حساب المواطن لحاملي الماجستير والدكتوراه مزارعو الأحساء يواصلون جني تمور النخيل شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات السعودية تشارك بأعمال واجتماعات لجنة الأونسيترال في فيينا يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية حقل الدرة أثبت أهمية تبادل المنفعة ووحدة الصف بين دول الخليج مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن وظائف شاغرة أنابيب الشرق توقع اتفاقية مع السعودي الفرنسي بـ 1.1 مليار ريال الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية وأبها الأدنى 314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم
واصل مزارعو محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية جني (الخراف) وهو جني تمور النخيل بالتزامن مع الأجواء الحارة التي تشهدها معظم المناطق.
وقال المزارع مصطفى العبود في حديثه لـ “العربية”: “إننا نواصل جني الرطب بمختلف أنواعه المتوافرة في مرحلة استوائه حيث شدة الحرارة”.
وأكمل العبود: “نستبشر العام الحالي خيرًا من بشارات الرطب ويبدأ جمع الرطب مع حلول ساعة الفجر ونتوقف عند العمل الساعة التاسعة صباحًا”.
وأشار العبود إلى أن أسعار الرطب مناسبة لهذا العام، لافتًا إلى أنها ترضي جميع الأطراف من المزارعين والمستهلكين على السواء.
مع اشتداد فصل الصيف.. مزارعو #الأحساء يبدأون “الخَراف” وهو جني تمور النخيل
عبر:
@kawther22h pic.twitter.com/UhnDRNPpwj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2023