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بعد التعاقد معه خلفًا لدونيس

مسيرة بيليتش تُحفز جماهير الفتح

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
مسيرة بيليتش تُحفز جماهير الفتح
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي الفتح، في التعاقد مع المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الفتح يحسم ملف المدرب

وأعلن نادي الفتح بالأمس عن تعاقده رسميًا مع بيليتش، حيث تم الاتفاق معه على قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفًا للمدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز السادس برصيد 43 نقطة، من الفوز 13 مرة والتعادل 4 مرات، وخسر 13 لقاء.

سلافن بيليتش
الفتح يُرحب بمدربه الجديد – المصدر @FatehClub

مسيرة مميزة لسلافن بيليتش

ويملك بيليتش صاحب الـ54 عامًا، مسيرة تدريبية مميزة، حيث بدأ مشواره بفترتي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا من 2004 حتى 2006.

وتولى تدريب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، وقاده للتأهل إلى الدور ربع النهائي في “يورو 2008″، ورحل عنه في عام 2012، ودرب بعد ذلك العديد من الأندية، حيث قاد لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي.

سلافن بيليتش
المدرب الكرواتي – المصدر fatehclub

وقاد بيليتش، الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج مميزة خلال أول موسمين حتى 2017، وتأهل معه للمشاركة في الدوري الأوروبي، ودرب الاتحاد في موسم 2018.

وبعد الرحيل عن الاتحاد، تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش الإنجليزي في 2019، ثم بكين سينوبو غوان الصيني عام 2021، وقاد واتفورد الإنجليزي في 2022، قبل أن يعود إلى السعودية من بوابة الفتح.

بيليتش
بيليتش

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