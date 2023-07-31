مشادة بين لاعبي الشباب والزمالك

دخل لاعبو فريقي الشباب والزمالك في مشادة بينهم خلال الدقيقة الـ 30 من عمر الشوط الأول في مباراة الفريقين والمقامة حاليًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقام بعض من لاعبي الزمالك بدفع حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، مما تسبب في قدوم لاعبي الفريقين حتى حدثت المشادة وتدخل حكم المباراة ومساعدوه لتهدئة الأوضاع.

وكان الشوط الأول من مباراة الشباب والزمالك انتهى بتقدم الليث على الزمالك بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 44.

تشكيل الشباب والزمالك

ودخل فريق الشباب، المباراة بتشكيل مكون من : “كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، غوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيغا، عبدالإله الشمري، هتان باهبري وأحمد عبده.

أما تشكيل نادي الزمالك المصري فجاء مكونًا من: “محمد صبحي، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حاتم سكر، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

موعد مباراتي اليوم

وسيلعب الرجاء الرياضي المغربي ضد الكويت الكويتي في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، الاتحاد المنستيري التونسي ضد النصر السعودي في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية في ختام مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية.

يذكر أن الزمالك سيواجه نادي النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات حيث تقام المباراة في السادسة مساءً وفي نفس التوقيت سيلعب الشباب ضد فريق الاتحاد المنستيري التونسي.