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مع صدور البيان الختامي

مشاركة سعودية فاعلة في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
مشاركة سعودية فاعلة في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أكد البيان الختامي الصادر عن رؤساء اتحادات قمة رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين حول العالم، أهمية التجارة الدولية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون في انتقال الطاقة الخضراء واعتماد الاقتصاد الدائري بشكل أسرع.

مشاركة الوفد السعودي

جاء ذلك خلال اختتام أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين 2023 اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث شهدت القمة مشاركة فاعلة من الوفد السعودي الذي رأسه الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة رؤية الريادة.

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مشاركة سعودية فاعلة في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب

وضم الوفد الأمير سلطان بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، والشربا السعودي لاتحاد رواد الأعمال الشباب، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة عبد العزيز السيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار و”نيوم” و”منشآت” ووزارة الاتصالات ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاتصالات، وبنك منشآت، وبرنامج جودة الحياة، وشركة ” STC ” وعددًا من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.

ورفع رئيس الوفد السعودي -في كلمته خلال الحفل- الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لدعمهم بيئة ريادة الأعمال السعودية.

مشاركة سعودية فاعلة في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب

ريادة الأعمال التقنية

وفي معرض حديثه عن الفرص الحيوية لرواد الأعمال في السعودية، أشار إلى المعرض الريادي العالمي “بيبان” الذي أقيم في العاصمة الرياض، منوهًا بالمؤتمر العالمي Leap الذي يعنى بريادة الأعمال التقنية والرقمية، داعيًا رواد الأعمال إلى المشاركة والانضمام إلى أكثر من 1000 رائد أعمال موجود حاليًّا للمشاركة في بناء المدينة المستقبلية “نيوم”.

وأكد أن مظلة الاستثمار السعودية التي تدعمها وزارة الاستثمار ستغطي كلًّا من رواد الأعمال والمستثمرين.

وقد شارك الوفد السعودي في الجلسات الحوارية والزيارات والاجتماعات الثنائية التي نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والوصول إلى مقترحات وبناء شراكات مع الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال.

مشاركة سعودية فاعلة في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب

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