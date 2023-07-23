مصادرة 11 طنًا من الخضراوات في جدة

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صادرت أمانة محافظة جدة، أمس، 11 طنًا من الخضراوات بنطاق بلدية المطار الفرعية, وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية تابعت أعمال ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء, وأسفرت عن مصادرة 14 بسطة عشوائية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.