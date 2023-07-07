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أنقذ عناصر الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين

مصرع 6 مسنين في احتراق دار للمسنين بإيطاليا

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
مصرع 6 مسنين في احتراق دار للمسنين بإيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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قضى 6 من نزلاء دار للمسنين في ميلانو شمال إيطاليا، ونقل 80 آخرون إلى المستشفى إثر حريق شب ليل الخميس الجمعة، في حادث مأساوي.

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تفاصيل الحادث في إيطاليا

وكان المبنى المكون من ثماني طوابق يضم 167 شخصًا عند اندلاع الحريق في ساعة مبكرة الجمعة في إيطاليا، وفق فرانس برس.

وحضرت أكثر من 10 سيارات إسعاف وآليات إطفاء مختلفة وشاحنة نقل موتى فضية إلى المبنى الكائن في جنوب المدينة الإيطالية.

وذكر جهاز الإطفاء على تويتر: قضى 6 أشخاص فيما نقل عدد كبير إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان، وأنقذ عناصر الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين، وأخلوا المبنى على الفور.

15 مصابًا في حالة خطرة

كذلك أوضح قائد جهاز الإطفاء نيكولا ميشيلي أن 80 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، اثنان منهم بين الحياة والموت.

فيما أفادت وسائل إعلام إيطالية أن 15 مصابًا في حالة خطرة.

والقتلى الستة هم 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 69 و87 عامًا، ورجل يبلغ 73 عامًا، بحسب التقارير.

من جهتها، كتبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في تغريدة: “تعازي الصادقة لعائلات الضحايا، وتمنياتي بسرعة شفاء” الذين نقلوا إلى المستشفى.

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