مطاردة أكشن في فلوريدا لن تتخيل أحداثها

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمطاردة بسبب تجاوز السرعة تحولت لفوضى في الشارع، بولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب الفيديو، اصطدم الهارب بسيارة ونزل منها يركض، فيما تعثرت الشرطة في الإمساك به في البداية.
وأظهر الفيديو، الكلب البوليسي وهو يهاجم الشرطي نفسه بدلاً من المطلوب.
وخلال الفيديو، تصادمت سيارات الشرطة معاً وكادت شاحنة تدهس الهارب.
مطاردة في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب تجاوز السرعة تحولت لفوضى عندما اصطدم الهارب بسيارة ونزل منها يركض ثم هجم الكلب البوليسي على الشرطي نفسه بدلاً من المطلوب وتصادمت سيارات الشرطة معاً وكادت شاحنة تدهس الهارب.
تفاصيل كثيرة في مطاردة واحدةpic.twitter.com/U2O4Mpd8ef
— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 25, 2023