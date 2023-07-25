مطاردة أكشن في فلوريدا لن تتخيل أحداثها

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمطاردة بسبب تجاوز السرعة تحولت لفوضى في الشارع، بولاية فلوريدا الأمريكية.

أحداث المطاردة

وبحسب الفيديو، اصطدم الهارب بسيارة ونزل منها يركض، فيما تعثرت الشرطة في الإمساك به في البداية.

وأظهر الفيديو، الكلب البوليسي وهو يهاجم الشرطي نفسه بدلاً من المطلوب.

وخلال الفيديو، تصادمت سيارات الشرطة معاً وكادت شاحنة تدهس الهارب.