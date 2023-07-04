مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم

مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم اتصال مجهول يعيد شابًّا تائهًا لعائلته بعد 8 سنوات في أمريكا تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا لقطات مروعة لطقس مميت وعاصفة رملية تجتاح الصين سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي الفريق اليحيى يقف على إنهاء إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف مستخدمون يلجؤون لبدائل تويتر بعد التحديث الجديد قصة أنس التركي من فقد حواسه إلى مبرمج سبب غريب لغلاء أسعار تذاكر الطيران
غادر المدينة المنورة أمس 1780 حاجاً يمثلون الدفعة الأولى من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج المغادرين إلى بلدانهم، بعد أدائهم مناسك الحج، والصلاة في المسجد النبوي.
وغادر الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بعد إتمام رحلة حج ناجحة وميسرة، تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية، وزيارة العديد من المعالم الحضارية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتتواصل اليوم، مغادرة حجاج برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى بلدانهم حيث يستضيف البرنامج هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 جنسية، تمكّنوا من أداء مناسك الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى زيارة المدينة المنورة.