Icon

مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم Icon اتصال مجهول يعيد شابًّا تائهًا لعائلته بعد 8 سنوات في أمريكا Icon تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا Icon لقطات مروعة لطقس مميت وعاصفة رملية تجتاح الصين Icon سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي Icon الفريق اليحيى يقف على إنهاء إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي Icon زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف Icon مستخدمون يلجؤون لبدائل تويتر بعد التحديث الجديد Icon قصة أنس التركي من فقد حواسه إلى مبرمج Icon سبب غريب لغلاء أسعار تذاكر الطيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد إتمام رحلة حج ناجحة وميسرة

مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادر المدينة المنورة أمس 1780 حاجاً يمثلون الدفعة الأولى من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج المغادرين إلى بلدانهم، بعد أدائهم مناسك الحج، والصلاة في المسجد النبوي.

قد يهمّك أيضاً
الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي

الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي

المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية

المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية

رحلة ناجحة

وغادر الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بعد إتمام رحلة حج ناجحة وميسرة، تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية، وزيارة العديد من المعالم الحضارية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مغادرة الحجاج

وتتواصل اليوم، مغادرة حجاج برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى بلدانهم حيث يستضيف البرنامج هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 جنسية، تمكّنوا من أداء مناسك الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى زيارة المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة