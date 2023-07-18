مقتل 12 أمريكيًّا وانهيار شبكة الطاقة بسبب الحر في أمريكا

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل
قتل 12 شخصًا، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية؛ في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزائها.
وفي التفاصيل، دعت السلطات في ولاية كاليفورنيا بأمريكا المواطنين إلى الحد من استخدام مكيفات الهواء وضبطها على درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، بغرض تجنُّب الانقطاع المحتمل للكهرباء، وهو ما حدث في مدينة لاس فيغاس الواقعة بولاية نيفادا.
ويكافح رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا لإخماد الحرائق، حيث تتنقل فرق الإطفاء بين التضاريس الصعبة لاحتواء حريق كبير أطلق عليه اسم “لودوغا” في شمال الولاية.