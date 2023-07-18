مقتل 12 أمريكيًّا وانهيار شبكة الطاقة بسبب الحر في أمريكا

قتل 12 شخصًا، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية؛ في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزائها.

درجات الحرارة في أمريكا

وفي التفاصيل، دعت السلطات في ولاية كاليفورنيا بأمريكا المواطنين إلى الحد من استخدام مكيفات الهواء وضبطها على درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، بغرض تجنُّب الانقطاع المحتمل للكهرباء، وهو ما حدث في مدينة لاس فيغاس الواقعة بولاية نيفادا.

ويكافح رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا لإخماد الحرائق، حيث تتنقل فرق الإطفاء بين التضاريس الصعبة لاحتواء حريق كبير أطلق عليه اسم “لودوغا” في شمال الولاية.