Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا لإخماد الحرائق

مقتل 12 أمريكيًّا وانهيار شبكة الطاقة بسبب الحر في أمريكا

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
مقتل 12 أمريكيًّا وانهيار شبكة الطاقة بسبب الحر في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قتل 12 شخصًا، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية؛ في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزائها.

درجات الحرارة في أمريكا

وفي التفاصيل، دعت السلطات في ولاية كاليفورنيا بأمريكا المواطنين إلى الحد من استخدام مكيفات الهواء وضبطها على درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، بغرض تجنُّب الانقطاع المحتمل للكهرباء، وهو ما حدث في مدينة لاس فيغاس الواقعة بولاية نيفادا.

قد يهمّك أيضاً
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب

تصرف بيريرا يورط الهلال

تصرف بيريرا يورط الهلال

ويكافح رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا لإخماد الحرائق، حيث تتنقل فرق الإطفاء بين التضاريس الصعبة لاحتواء حريق كبير أطلق عليه اسم “لودوغا” في شمال الولاية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم