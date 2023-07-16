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بعد اعتراض الجماهير على ملعب الملز

ملعبان يستضيفان مباريات الهلال بـ الدوري السعودي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
ملعبان يستضيفان مباريات الهلال بـ الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن ملعبي الملز والملك فهد الدولي سوف يستضيفان مباريات الهلال في دوري روشن في الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري روشن في “تويتر” توضيحًا من الرابطة جاء كالتالي: ” ردًا على التساؤلات الموجهة لـ رابطة دوري المحترفين بخصوص الملاعب التي يستضيف الهلال فيها مواجهاته في موسم 2023/2024 وفقًا لما ظهر في جدول الدوري أمس السبت، فإن الرابطة تود الإيضاح أن الهلال اختار لعب المباريات التي ستقام في أرضه على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” فيما طلب النادي استثناء لعب المباريات الجماهيرية على ملعب الملك فهد الدولي، وهو ما وافقت عليه الرابطة”.

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اعتراض الجماهير

وبالأمس، أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، اعتراضها على استمرار استضافة ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض لمباريات الفريق وذلك مع بدء مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

وقال حساب يُدعى ” عمرو” عبر “تويتر” : ” ملعب الملز أقل بكثير من مستوى التطور الذي يحدث حاليًا في الدوري السعودي، سمعت من كثير من الناس أن الدخول فيه صعب وغير منظم ولا توجد مواقف”.

وقالت بعض من جماهير أزرق الرياض إن الدخول للملعب سهل لكن ركن السيارات في المواقف المحيطة بالملعب غير منظمة بالإضافة إلى عدم ترقيم المقاعد مما يجعل المشجع يجد صعوبة في إيجاد المقعد الخاص به.

ملعب الملز

المباراة الأولى في الملز بـ الدوري السعودي

وسيخوض الهلال أول مباراة له على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الجولة الثانية ضد الفيحاء يوم 19 أغسطس المقبل.

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