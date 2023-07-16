ملعبان يستضيفان مباريات الهلال بـ الدوري السعودي

أوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن ملعبي الملز والملك فهد الدولي سوف يستضيفان مباريات الهلال في دوري روشن في الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري روشن في “تويتر” توضيحًا من الرابطة جاء كالتالي: ” ردًا على التساؤلات الموجهة لـ رابطة دوري المحترفين بخصوص الملاعب التي يستضيف الهلال فيها مواجهاته في موسم 2023/2024 وفقًا لما ظهر في جدول الدوري أمس السبت، فإن الرابطة تود الإيضاح أن الهلال اختار لعب المباريات التي ستقام في أرضه على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” فيما طلب النادي استثناء لعب المباريات الجماهيرية على ملعب الملك فهد الدولي، وهو ما وافقت عليه الرابطة”.

اعتراض الجماهير

وبالأمس، أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، اعتراضها على استمرار استضافة ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض لمباريات الفريق وذلك مع بدء مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

وقال حساب يُدعى ” عمرو” عبر “تويتر” : ” ملعب الملز أقل بكثير من مستوى التطور الذي يحدث حاليًا في الدوري السعودي، سمعت من كثير من الناس أن الدخول فيه صعب وغير منظم ولا توجد مواقف”.