ملعب عبدالله الفيصل يستضيف المباراة الأولى في دوري روشن

سيستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل أول مباراة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023/2024، حيث ينطلق الموسم بداية من 11 أغسطس المقبل.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل

وتقام مباراة الأهلي والحزم العائدَين من جديد للمشاركة في دوري روشن على ملعب عبدالله الفيصل يوم الجمعة 11 أغسطس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سيلتقي فريقا الطائي وضمك، في حين سيستضيف الفيحاء نظيره الخليج بمدينة المجمعة الرياضية.

كما سيحل التعاون ضيفًا على نادي الفتح بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسيستضيف الرياض الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من الشهر ذاته.

وفي يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من أغسطس، يستقبل أبها نظيره الهلال على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونادي الاتحاد سيحل ضيفًا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم، وسيستضيف فريقا الاتفاق والشباب نظيريهما النصر والأخدود على ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز.

معايير تحديد المباريات

وتم تحديد جدول مباريات الدوري بناء على عدد من المعايير، حيث سيتم مراعاة أن تكون مباريات الدور الثاني انعكاسًا لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى أو9 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد، وألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، ومراعاة الملاعب المشتركة لبعض الأندية في الجولتين الأخيرتين على أن يلعب كل فريق مباراة داخل الأرض وأخرى خارجه.