Icon

بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884 Icon جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين Icon حوادث دموية تهز أمريكا عشية عيد الاستقلال Icon اختتام الورشة التدريبية الأولى لبرنامج زمالة الصحافة للحوار بنجاح في عمان Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة متطرفة Icon جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف مدربين ومدربات Icon مليار يورو خسائر فرنسا بسبب أعمال شغب أعقبت مقتل نائل Icon جامعة الأعمال والتكنولوجيا تفتح باب القبول لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم Icon تداول تسمح لـ “الراجحي المالية” بمزاولة أنشطة صناعة السوق Icon نجم برشلونة ينتقل إلى دوري روشن بسبب جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
20 مليون يورو خسائر قطاع النقل فقط

مليار يورو خسائر فرنسا بسبب أعمال شغب أعقبت مقتل نائل

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
مليار يورو خسائر فرنسا بسبب أعمال شغب أعقبت مقتل نائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصفت الصحف الفرنسية الخسائر بالفادحة وغير المسبوقة، بسبب أعمال شغب وعنف تجتاح البلاد منذ الخميس الماضي، وتقدر خسائر القطاع الخاص والشركات فقط بالمليار يورو، أي ما يعادل ١٬٠٨٩ مليار دولار.

خسائر كبيرة في فرنسا

وأشارت صحيفة “لوموند”، إلى أن فاتورة أعمال الشغب ثقيلة بالنسبة لشركات التأمين التي طلبت منها الحكومة الفرنسية الإسراع في تعويض المتضررين من عمليات النهب والتخريب.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة يوليو

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة يوليو

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير

وأكدت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، أن الخسائر التي طالت النقل العام في باريس وضواحيها تقدر بما لا يقل عن 20 مليون يورو ، واعتبر نيكولا بايتو في صحيفة لوبينيون أن الوقت حان لفرض القانون داخل الضواحي في ظل انهيار القيم المجتمعية وتراجع السلطة الأبوية بدل ضخ المليارات في مشاريع وإصلاحات لم تثمر إلى الآن ولم تأت بأي نتيجة إيجابية.

خسائر القطاع الخاص

وقال رئيس حركة الأعمال الفرنسية “ميداف”، في مقابلة خاصة لصحيفة “لوباريزيان”، إنه تم نهب 200 شركة و300 بنك و250 محل بيع للسجائر في جميع أنحاء البلاد، وخسائر الشركات تجاوزت مليار يورو .

وأفادت صحيفة “لوفيغارو” بأن الرئيس الفرنسي يريد استعادة زمام المبادرة كما فعل بعد أزمة السترات الصفر وأزمة كوفيد 19، وترغب الحكومة الفرنسية في اللجوء إلى حالة الطوارئ أو فرض حظر التجول الذي طالب به اليمين واليمين المتطرف.

قوة الدولة وهيبتها

واعتبر أحد المقربين من الرئيس الفرنسي في مقابلة مع “لوفيغارو” أنه من الضروري الحفاظ على قوة الدولة وهيبتها في المقترحات السياسية التي ستقدم من أجل حل هذه الأزمة

وأوضح فرانسوا دوبيه عالم الاجتماع الفرنسي، في تصريحات صحفية، أن أعمال الشغب في الضواحي هي مشكلة اجتماعية وتتكرر بسبب غياب ممثل لهؤلاء الشباب ينقل مطالبهم ويناقشها مع السلطات بشكل مباشر، مضيفًا أن الضواحي تعاني من فراغ سياسي كبير.

ولا يزال إطلاق النار على الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، يشكل أزمة كبيرة بين المحتجين والشرطة الفرنسية، لأنها سلطت الضوء على أزمة العنصرية وعدم المساواة في فرنسا بخاصة في الأحياء متعددة الأعراق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم