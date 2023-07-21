جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر الأهلي يودع عمر السومة
استفتحت الرئاسة خطب صلاة الجمعة مع بداية هذا العام 1445هـ، بمنبرها الحديث الذي جاء بطراز إسلامي فريد، انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المستوحاة من الرواق السعودي.
وركزت الرئاسة في هويتها على تصميم الرواق السعودي لتميزه بمميزات متعددة أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
كما يعد الرواق السعودي أيقونة بناء لم يشهدها من قبل المسجد الحرام؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد فأتى أعجوبة معمارية في العمارة والبناء. وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.