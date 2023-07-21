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انطلاقًا من الهوية الجديدة لرئاسة شؤون الحرمين

منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي
المواطن - فريق التحرير

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استفتحت الرئاسة خطب صلاة الجمعة مع بداية هذا العام 1445هـ، بمنبرها الحديث الذي جاء بطراز إسلامي فريد، انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المستوحاة من الرواق السعودي.

وركزت الرئاسة في هويتها على تصميم الرواق السعودي لتميزه بمميزات متعددة أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

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الرواق السعودي

كما يعد الرواق السعودي أيقونة بناء لم يشهدها من قبل المسجد الحرام؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد فأتى أعجوبة معمارية في العمارة والبناء. وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.

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