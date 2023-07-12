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سرق منه مبلغ 3 آلاف دولار و6 ساعات

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي المصري الشهير توفيق عكاشة، عن تعرض منزله للسرقة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على معاينتها.

تفاصيل السرقة

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا من الإعلامي توفيق عكاشة، يفيد بتعرضه للسرقة.

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وأوضح عكاشة في بلاغه أنه عقب عودته من الساحل الشمالي، وجد خزنة خاصة بمنزله مفتوحة بمفتاح كان موجودًا داخل حقيبة صغيرة، ليكتشف سرقة مبلغ 3 آلاف دولار و6 ساعات، مع غياب آثار عنف بمداخل ومخارج الفيلا.

وأشار توفيق عكاشة، إلى تعرضه لسرقة جميع محتويات الفيلا المملوكة له، حيث قال: “كل محتويات الفيلا اتسرقت وبحرر محضر حاليًّا”.

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