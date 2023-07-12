منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك

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كشف الإعلامي المصري الشهير توفيق عكاشة، عن تعرض منزله للسرقة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على معاينتها.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا من الإعلامي توفيق عكاشة، يفيد بتعرضه للسرقة.
وأوضح عكاشة في بلاغه أنه عقب عودته من الساحل الشمالي، وجد خزنة خاصة بمنزله مفتوحة بمفتاح كان موجودًا داخل حقيبة صغيرة، ليكتشف سرقة مبلغ 3 آلاف دولار و6 ساعات، مع غياب آثار عنف بمداخل ومخارج الفيلا.
وأشار توفيق عكاشة، إلى تعرضه لسرقة جميع محتويات الفيلا المملوكة له، حيث قال: “كل محتويات الفيلا اتسرقت وبحرر محضر حاليًّا”.