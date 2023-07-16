مواجهات الدور الأول من دوري روشن تُحفز الجماهير

تترقب الجماهير مواجهات الدور الأول من دوري روشن السعودي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مواجهات الدور الأول من دوري روشن

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالأمس عن موعد مواجهات الدور الأول من دوري روشن، حيث تم تحديد مواعيد الجولات الخمس الأولى، على أن يتم الكشف عن مواعيد الجولات المتبقية بعد قرعة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت الرابطة أنه تم تحديد مواجهات الدور الأول من دوري روشن السعودي بناء على عدد من المعايير، حيث ستكون مباريات الدور الثاني انعكاسًا لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى و9 كحد أقصى في الدور الواحد.

وأضافت الرابطة: “يجب ألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، ومراعاة الملاعب المشتركة لبعض الأندية في الجولتين الأخيرتين على أن يلعب كل فريق مباراة داخل الأرض وأخرى خارجه”.

مباراة الاتحاد والنصر تتصدر

وأشعل حساب المسابقة الرسمي على موقع “تويتر”، حماس الجماهير، اليوم الأحد، وقال: “بعد معرفة مواجهات الدور الأول من دوري روشن السعودي.. أكثر مباراة تراهن عليها وتنتظرها بشغف؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري روشن السعودي، وجاءت مباراة الاتحاد والنصر في صدارة اختيارات الجماهير، وذلك نظرًا لوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.

واختار البعض الآخر، مباراة الهلال والاتحاد، نظرًا لتواجد العديد من النجوم في صفوف الفريقين، فيما ذهب البعض لديربي جدة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غاب الموسم الماضي لهبوطه إلى دوري يلو.