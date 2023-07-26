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جرى إحالتهما إلى جهة الاختصاص

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالجوف

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين بمحافظة القريات لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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