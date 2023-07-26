محاولة انقلاب في النيجر يقودها الحرس الرئاسي حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالجوف هلالة الحمداني نجمة شاعر المليون في ذمة الله الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة منصة بلدي تتيح الدفع الإلكتروني للمستفيدين جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك هيئة السوق المالية تعلن تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين
قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين بمحافظة القريات لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.