مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالقصيم

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قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقـة القصيـم علـى مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجـرى إيقافهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.