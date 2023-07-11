الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024 10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي تفاصيل آخر دقيقة قبل انفجار الغواصة تيتان 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
أقدم مواطن على تحويل مزرعته الخاصة إلى مزار سياحي في محافظة بلقرن بمنطقة عسير.
وأكد علي القرني، مالك المزرعة، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن الفكرة بدأت بتخطيط المزرعة وبدء الإجراءات اللازمة وتحولت إلى مزار سياحي في بلقرن منذ ثلاث سنوات.
وتتنوع الزراعات داخل المزرعة ما بين أشجار محلية وأخرى تم جلبها من دول مختلفة ليتجاوز عدد الأشجار داخل المزرعة ألفي شجرة.
فيديو | "حول مزرعته الخاصة إلى مزار سياحي في بلقرن"
مزرعة العنب الريفية تجذب السياح بأشجارها المثمرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lFf20TyVtH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023