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تجاوز عدد الأشجار داخلها ألفي شجرة

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
المواطن - فريق التحرير

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أقدم مواطن على تحويل مزرعته الخاصة إلى مزار سياحي في محافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وأكد علي القرني، مالك المزرعة، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن الفكرة بدأت بتخطيط المزرعة وبدء الإجراءات اللازمة وتحولت إلى مزار سياحي في بلقرن منذ ثلاث سنوات.

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وتتنوع الزراعات داخل المزرعة ما بين أشجار محلية وأخرى تم جلبها من دول مختلفة ليتجاوز عدد الأشجار داخل المزرعة ألفي شجرة.

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