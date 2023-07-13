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تعرضت لحادث مروري أدى لوفاتها

مواطن يوثق آخر مكان جمعه بزوجته بعد مرور 10 أعوام على رحيلها

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
مواطن يوثق آخر مكان جمعه بزوجته بعد مرور 10 أعوام على رحيلها
المواطن - فريق التحرير

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نشر صانع محتوى على تطبيق “التيك توك”، مقطع فيديو يوثق فيه آخر مكان جمعه بزوجته قبل وفاتها في حادث مروري منذ 10 سنوات.

تفاصيل الفيديو

وظهر الرجل خلال مقطع فيديو أمام ماكينة صرافة، وقال: “تخيل أن هذه آخر محطة توقفت عندها أنا وزوجتي عائشة رحمها الله، وقامت بنفسها بسحب مبلغ مالي لنا، لأن وقتها ما كان عندي وظيفة، والإدارة المالية كانت عندها”.

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وأضاف: “توقفنا عند الصرافة هذه وسحبت مبلغًا ماليًا، وذهبت من هنا إلى غير عودة”، مؤكدًا أنه يشعر بحزن عميق عند مروره بهذا المكان رغم مرور 10 سنوات على وفاة زوجته عقب تعرضهما لحادث مروري.

 

 

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