كيليان مبابي لا يستعجل حسم موقفه مع باريس مواطن يوثق آخر مكان جمعه بزوجته بعد مرور 10 أعوام على رحيلها إنقاذ حاج وحاجة من نزيف دموي وتوقف بالقلب بمكة المكرمة كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر طبيب افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر جوجل مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل التجارة بين الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو
نشر صانع محتوى على تطبيق “التيك توك”، مقطع فيديو يوثق فيه آخر مكان جمعه بزوجته قبل وفاتها في حادث مروري منذ 10 سنوات.
وظهر الرجل خلال مقطع فيديو أمام ماكينة صرافة، وقال: “تخيل أن هذه آخر محطة توقفت عندها أنا وزوجتي عائشة رحمها الله، وقامت بنفسها بسحب مبلغ مالي لنا، لأن وقتها ما كان عندي وظيفة، والإدارة المالية كانت عندها”.
وأضاف: “توقفنا عند الصرافة هذه وسحبت مبلغًا ماليًا، وذهبت من هنا إلى غير عودة”، مؤكدًا أنه يشعر بحزن عميق عند مروره بهذا المكان رغم مرور 10 سنوات على وفاة زوجته عقب تعرضهما لحادث مروري.