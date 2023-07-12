مواعيد القبول والتقديم في الكلية التقنية بالطائف

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد القبول للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم -الصباحي والمسائي- للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ .

موعد التقديم عبر بوابة قبولي

وأوضحت الكلية التقنية بالطائف أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 28 / 12 / 1444هـ وحتى 1 /1 / 1445هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”.

إجراءات التسجيل والقبول

وأكدت الكلية التقنية بالطائف، ضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .