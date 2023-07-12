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مواعيد القبول والتقديم في الكلية التقنية بالطائف

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
مواعيد القبول والتقديم في الكلية التقنية بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد القبول للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم -الصباحي والمسائي- للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ .

موعد التقديم عبر بوابة قبولي

وأوضحت الكلية التقنية بالطائف أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 28 / 12 / 1444هـ وحتى 1 /1 / 1445هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”.

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إجراءات التسجيل والقبول

وأكدت الكلية التقنية بالطائف، ضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .

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